Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Ein verletzter Bewohner nach Brand in Heizungsanlage in der Stadtmitte von Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde am Montagmittag gegen 13:30 Uhr über einen Brand in einer Heizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus in der Stadtmitte von Bergisch Gladbach informiert. Der Anrufer gab an, dass er bereits Löschversuche vorgenommen hatte, es ihm aber nicht gelungen sei, dass Feuer zu löschen.

Die Leitstelle entsandte aufgrund der Meldung umgehend die beiden Feuerwachen 1 und 2, den Löschzug 7 - Stadtmitte, den Einsatzführungsdienst (B-Dienst) sowie einen Rettungswagen an die Einsatzstelle.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde der Anrufer vor dem Haus angetroffen. Bei einer leichten Verpuffung in der Heizungsanlage in einem Nebengebäude hatte er sich augenscheinlich verletzt und wurde vom Rettungsdienst der Feuerwehr versorgt und in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Der Kleinbrand in der Heizungsanlage konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr mittels Kleinlöschgerät schnell gelöscht werden. Es kam allerdings zu einer deutlichen Rauchentwicklung. Die Heizungsanlage wurde stromlos geschaltet. Der zuständige Schornsteinfeger wurde durch die Leitstelle nachgefordert. An ihn wurde die Einsatzstelle nach Abschluss Belüftungsmaßnahmen der Feuerwehr gegen 14:50 Uhr übergeben.

Die Sander Straße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Die Feuerwehr Bergisch Gladbach war mit zehn Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell