POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugen nach Unfällen in Wertheim und Bad Mergentheim gesucht, Snackautomat in Bad Mergehtheim aufgebrochen

Wertheim: Zeugen nach Unfall gesucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstagmorgen, gegen 11 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Wertheimer Breslauer Straße, einen dort abgestellten VW T-Cross. Anschließend entfernte sich der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ circa 1.000 Euro Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Bad Mergentheim: Zeugen nach Unfall gesucht

Circa 500 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug am Samstagnachmittag, zwischen 15:30 Uhr und 16:45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Johann-Hammer-Straße in Bad Mergentheim, an einem dort geparkten Audi A6. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Diese werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Verkaufsautomat aufgebrochen

Unbekannte Täterschaft hebelte zwischen Samstag 0:15 Uhr und Samstag 10 Uhr die Geldeingabetüre eines Süßigkeiten-Verkaufsautomaten in der Bad Mergentheimer Wolfgangstraße auf. Die Unbekannten entwendete das dort befindliche Münz- und Scheingeld, indem die Geldscheinkassette gänzlich entnommen und die innen befestigte Münzkassette aufgebrochen wurde. Der technisch abgetrennte Lebensmittelbehälter des Automaten wurde nicht angegangen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, diese werden darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, in Verbindung zu setzen.

