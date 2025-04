POL-MFR: (351) Renitenter Ladendieb in Lebensmittel-Discounter

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (04.04.2025) meldeten Passanten in der Nürnberger Südstadt einen Mann, der sich mehreren Personen an einem Spielplatz in schamverletzender Weise gezeigt hatte. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen den Mann in Gewahrsam. Der 31-jährige Tatverdächtige war gegen 18:30 Uhr im Bereich eines Spielplatzes am Aufseßplatz in Erscheinung getreten. Der deutlich alkoholisierte Mann ...

