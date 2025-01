Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim: Unfallverursacher gesucht

Freiburg (ots)

Gottenheim - Am Donnerstag, den 30.01.2025, kam es gegen 07:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 187 zwischen Gottenheim und March. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer geriet in Fahrtrichtung March auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommender Pkw-Fahrer nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste. Dort kollidierte das Auto mit einem Leitpfosten, wodurch es beschädigt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 07667 9117-0.

