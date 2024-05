Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (09.05.2024), gegen 19.00 Uhr in der Weilimdorfer Straße (B295) in Ditzingen ereignete. Eine 49 Jahre alte Audi-Fahrerin hatte die Bundesautobahn 81 von Stuttgart kommend an der Anschlussstelle Feuerbach verlassen. Um weiter in Richtung Ditzingen zu fahren, hatte sie sich auf der rechten der beiden Linksabbiegespuren eingeordnet. Vermutlich, als die für sie geltende Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie los. Hier kam es zur Kollision mit dem Mercedes einer 81-Jährigen, die auf der B 295 aus Richtung Weilimdorf kommend unterwegs war. Mutmaßlich hatte die Seniorin die für sie geltende Ampel bei Rot überfahren. Nach dem Unfall setzte die 81-Jährige ihre Fahrt zunächst fort und konnte erst in der Württembergstraße von der 49-Jährigen gestoppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall, insbesondere zu den Ampelphasen, geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

