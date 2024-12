Polizei Bonn

POL-BN: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgängerin - Polizei sucht Zeugen

Bonn-Beuel (ots)

Am Montagabend (02.12.2024) um 19:51 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Beuel alarmiert. Ein 53-jähriger PKW-Führer befuhr die Hermannstraße in Fahrtrichtung Ringstraße und kollidierte mit einer 83-jährigen Fußgängerin, welche sich in Höhe der Bushaltestelle auf der Fahrbahn befand.

Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zum Krankenhaus transportiert. Trotz intensiver, medizinischer Behandlung, erlag sie ihren Verletzungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte unter Beteiligung des Verkehrsunfallaufnahmeteams Köln.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr bis ca. 22:45 Uhr gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Bei dem Fahrzeugführer ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung und es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Der PKW wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

