Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Hochwertiger Porsche aus Tiefgarage entwendet

Bonn (ots)

Am Samstag (30.11.2024) wurde ein Fahrzeugdiebstahl aus einer Tiefgarage in der Südstadt bei der Bonner Polizei angezeigt.

Im Zeitraum zwischen Freitag (29.11.2024), 20:00 Uhr, und Samstag, 08:30 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte auf noch ungeklärtem Wege Zugang zu der Tiefgarage an der Schaumburg-Lippe-Straße und entwendeten einen schwarzen Porsche 911. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die Ermittler fragen: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tiefgarage in der Bonner Südstadt gesehen? Wer hat das entwendete Fahrzeug in der Nacht zu Samstag beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

