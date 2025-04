Polizei Homberg

POL-HR: Diebe brechen in Mehrfamilienhaus ein und entwenden hochwertige Baumaschinen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.04.2025

Melsungen

Tatzeit: Mittwoch, 02.04.2025, gegen 23:30 Uhr

Am Mittwochabend, gegen 23:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte unbefugten Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Franz-Gleim-Straße in Melsungen. Dort entwendeten sie neben Baumaschinen noch Getränkekisten und einen Schlüssel.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter durch Aufhebeln eines im Bereich des Gartens befindlichen Fensters mittels unbekannten Werkzeugs in das Mehrfamilienhaus.

Aufgrund von Renovierungsarbeiten befanden sich hochwertige Baumaschinen der Marken Makita und Wirth wie Akkuschrauber, Schlagbohrmaschinen, Staubsauger und eine Fuchsschwanzsäge sowie eine Fräsmaschine der Marke Bepo im Hausinneren, die die Diebe erbeuteten. Außerdem entwendeten sie Getränkekisten und einen Schlüssel.

Eine Zeugin konnte beobachten, wie zwei Personen, eine männliche, die dunkel gekleidet war und eine Mütze trug, mit einer weiteren Person offensichtlich Gegenstände die Treppe heruntertrugen. Da sie zu dem Zeitpunkt vermutete, dass es sich bei den Beiden um Zugangsberechtigte handeln könnte, maß sie dem Ganzen keine große Bedeutung bei.

Am Donnerstag stellte man dann fest, dass die Maschinen entwendet und in das Gebäude eingebrochen wurde.

Weitere Täterhinweise gibt es derzeit nicht.

Das Diebesgut hat einen geschätzten Wert im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 05661-7089-0 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell