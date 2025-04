Polizei Homberg

POL-HR: Diebe durchtrennen Schloss und klauen E-Scooter

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.04.2025

Fritzlar

Tatzeit: Dienstag, 01.04.2025, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 02.04.2025, 21:30 Uhr

Unbekannte Diebe haben in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochabend in Fritzlar, Am Hochzeitshaus, einen Elektroscooter gestohlen. Hierfür beschädigten sie das am Gefährt angebrachte Schloss, das sie ebenfalls mitnahmen.

Zur Tatzeit hatte der Besitzer seinen elektrischen Tretroller an einem Fahrradständer im Innenhof eines Mehrfamilienhauses, in der Straße Am Hochzeitshaus, abgestellt und mit einem Zahlen-Vorhängeschloss gesichert.

Die unbekannten Täter durchschnitten vermutlich mit einem Bolzenschneider das Schloss, entwendeten den Roller und flüchteten damit vom Tatort.

An dem grauen E-Scooter der Marke Ninebot, Typ Max2, war das amtliche Kennzeichen "731 HRI 2024" angebracht.

Er hat einen Wert im oberen dreistelligen Bereich.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 05622-9966-0 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell