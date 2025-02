POL-HRO: 45.000 Euro Schaden und fünf beschädigte Fahrzeuge nach Parkplatzunfall

Rostock (ots) - In der Nacht zum heutigen Dienstag wurde die Polizei gegen 03:00 Uhr über den Brand in einem Hinterhof in der Straße Am Kranichhof im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel informiert. Die alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stellten vor Ort fest, dass das Fahrzeug vollständig ausgebrannt war. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte ...

