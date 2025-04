Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (350) Duo entwendete mehrere Kraftfahrzeuge für Spritztouren - Festnahme

Ansbach/Heilsbronn (ots)

Ein 18-Jähriger sowie sein 14-jähriger Begleiter stehen in Verdacht, in der Zeit von Freitag auf Samstag (04./05.04.2025) mehrere unversperrte Kraftfahrzeuge im Landkreis Ansbach für Spritztouren entwendet zu haben. Eine Polizeistreife konnte die beiden Tatverdächtigen am Samstagvormittag in Lichtenau (Lkrs. Ansbach) festnehmen.

Gegen 09:00 Uhr hatte ein 49-jähriger Mann am Samstagmorgen einen Kleintransporter samt Zündschlüssel auf einem Firmengelände in der Luitpoldstraße in Windsbach abgestellt, um einen Aktenordner aus dem Gebäude zu holen. Diese Gelegenheit nutzten die zunächst unbekannten Täter, um mit dem Transporter vom Hof zu fahren. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnte der Transporter etwa eine Stunde später von einer Streife der Polizeiinspektion Ansbach im Bereich des Lichtenauer Ortsteils Immeldorf gestellt werden. In dem Fahrzeug saßen ein 18-Jähriger sowie ein 14-jähriger Jugendlicher.

In der Folge stellte sich heraus, dass die beiden offensichtlich für weitere Diebstähle unversperrter Fahrzeuge im Umkreis verantwortlich waren. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die beiden Tatverdächtigen bereits am Freitagabend gegen 17:30 Uhr zum ersten Mal zuschlugen, als sie einen Lkw von einem Firmengelände in Neuendettelsau entwendeten und diesen anschließend an einer anderen Örtlichkeit in Neuendettelsau abstellten. Anschließend stiegen die beiden am späten Abend ebenfalls in Neuendettelsau in einen Kleintransporter, der unversperrt auf einem Firmengelände in der Oberlungwitzer Straße abgestellt worden war und fuhren in Richtung Petersaurach. Nachdem sie mit dem Sprinter im Straßengraben steckengeblieben waren, nutzten sie kurzerhand einen Opel Astra, der im Hof eines Wohnhauses in Petersaurach abgestellt war, um den Transporter wieder auf die Fahrbahn zu ziehen und ihre Fahrt mit diesem fortzusetzen. Als sie mit dem Sprinter wiederum in einem Waldstück bei Windsbach stecken blieben, ergriffen sie in den Morgenstunden die Gelegenheit, in den Kleintransporter in der Luitpoldstraße umzusteigen.

Welche Schäden durch die Fahrten mit den entwendeten Fahrzeugen entstanden sind, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Bei der Anhaltung durch die Polizei in Immeldorf rollte der Kleintransporter auf einen Streifenwagen. An diesem schlägt nach erster Schätzung ein Schaden von rund 5000 Euro zu Buche. Gegen den 18-Jährigen und den 14-jährigen Jugendlichen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Der 14-Jährige war zuvor aus einem Wohnheim ausgerissen und bereits zur Fahndung ausgeschrieben.

