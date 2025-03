Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Einbruch in Firmengebäude/Wer hat etwas bemerkt?

Erbach (ots)

Ein Firmengebäude am "Sägewerk" im Stadtteil Ebersberg geriet in der Nacht zum Freitag (21.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Gebäude und erbeuteten anschließend Geld aus einem Tresor. Die ungebetenen Besucher flüchteten unerkannt vom Tatort.

Hinweise bitte an die Kripo in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell