Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Zwei Plakate angezündet

Festnahme eines 18-Jährigen

Babenhausen (ots)

Am Freitagmorgen (21.3.) gegen 1 Uhr zündete ein 18-jähriger Tatverdächtiger zwei Plakate im Ostheimer Weg an.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat und alarmierte zügig die Polizei. Streifen des 3. Polizeireviers konnten den jungen Mann in unmittelbarer Nähe festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen stand der Tatverdächtige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Der Sachschaden beläuft sich nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf einen hohen zweistelligen bis unteren dreistelligen Bereich. Aufgrund der Verfassung des Tatverdächtigen wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer verantworten.

