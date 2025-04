Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (348) Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Hersbruck (ots)

Im Pommelsbrunner Ortsteil Hartmannshof (Lkrs. Nürnberger Land) brach von Donnerstag auf Freitag (03./04.04.2025) ein unbekannter Täter in einen Kindergarten ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Über eine Tür drang der unbekannte Einbrecher in der Zeit zwischen 18:00 Uhr (Do) und 06:45 Uhr (Fr) gewaltsam in den Kindergarten in der Schulstraße ein. Im Gebäude öffnete er einen Tresor und entwendete daraus mehrere hundert Euro Bargeld.

Beamte der Kriminalpolizei Schwabach führten am Tatort eine Spurensicherung durch. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Kindergartens aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell