Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Am Samstag (22.03.2025), in der Zeit von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein graues Mountainbike der Marke CUBE am Oberen Auweg. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Es entstand ein Beuteschaden von rund 400 Euro.

Lechhausen - In der Zeit von Samstag (22.03.2025), 15.00 Uhr bis Montag (24.03.2025), 15.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein lila Mountainbike der Marke WHEELER in der Schillstraße. Das Fahrrad war an einem Fahrradabstellplatz mit einem Schloss versperrt. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell