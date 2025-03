Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft -------------

Fischach - Am vergangenen Samstag (22.03.2025) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt vor einem Einfamilienhaus in der Forsthausstraße. Ein 33-jähriger Mann verletzte einen 45-Jährigen schwer. Einsatzkräfte nahmen den 33-Jährigen fest.

Gegen 18.00 Uhr kam es ersten Erkenntnissen zufolge zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 33-Jährigen und dem 45-Jährigen. Nach derzeitigem Kenntnisstand griff der 33-Jährige den 45-Jährigen im weiteren Verlauf mit einem Messer an und verletzte diesen am Rücken und am Arm. Der 33-Jährige flüchtete. Eine Zeugin verständigte die Polizei. Der 45-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Fahndung nahm eine Polizeistreife den 33-Jährigen Tatverdächtigen fest. Der 33-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am gestrigen Sonntag (24.03.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun die Hintergründe der Tat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell