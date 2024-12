Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1245) Wohnhausbrand in Rückersdorf

Lauf an der Pegnitz (ots)

Am Montagmorgen (09.12.2024) geriet ein Einfamilienhaus in Rückersdorf (Lkrs. Nürnberger Land) aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Verletzt wurde niemand.

Gegen 06:30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle (ILS) ein Feuer in einem Wohngebäude am Hirschenrangen mitgeteilt. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz und der Feuerwehren Rückersdorf und Lauf an der Pegnitz stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass das Obergeschoss in Vollbrand stand. Den Feuerwehrkameraden gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Klärung der derzeit noch unbekannten Brandursache steht hierbei im Mittelpunkt der Ermittlungen.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell