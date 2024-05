POL-MK: Diebstahl mit Folgen

Menden (ots) - Einbruchsdelikte Ein 28 Jahre alter Mendener musste am Mittwochmittag feststellen, dass jemand in seine Wohnung einbrechen wollte. Hebelspuren waren an der Wohnungstür im Mehrfamilienhaus klar erkennbar. Zu einem Eindringen des Täters in die Wohnung kam es nicht. Am Donnerstag der vergangenen Woche waren die Spuren noch nicht da, Tatort ist der Pater-Alker-Weg. An der Kolpingstraße hingegen schaffte es ...

mehr