POL-MFR: (1243) Betrunkene Autofahrerin kollidierte mit Bahnschranke

Schwabach (ots) - Am Freitagnachmittag (06.12.2024) drangen Unbekannte in ein Wohnanwesen in Schwabach ein und entwendeten unter anderem Schmuck. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Mutmaßlich über die Terrassentür verschafften sich unbekannte Personen zwischen 13:30 Uhr und 18:40 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Reihenhaus in der Wunneleite. Sie durchwühlten mehrere Schränke und ...

