Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau

Lkrs. Tuttlingen) - Unfallflucht auf Firmenparkplatz (11.11.2024)

Fridingen an der Donau (ots)

Am Montag ist es auf dem Firmenparkplatz in der Dr.-Werner-Esser-Straße in Fridingen an der Donau zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Im Zeitraum zwischen 05:30 Uhr und 15:00 Uhr kollidierte ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz Hammerwerk mit einem grauen Audi A4. Das Auto wies Schäden an der rechten vorderen Fahrzeugfront, sowie am rechten Kotflügel auf. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum auf dem Firmenparkplatz einen Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mühlheim unter Tel. 07463-99610 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell