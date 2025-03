Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Fahrzeug überschlägt sich

Duisburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (28. Februar, 02:25 Uhr) rief ein Zeuge die Duisburger Polizei in die Schützenstraße. Dort habe er einen lauten Knall gehört und ein auf dem Dach liegendes Fahrzeug gesehen. Aus diesem befreite sich der 21-jährige Fahrer selber und gab an, unverletzt zu sein. Die Beamten stellten am Unfallort drei weitere beschädigte Fahrzeuge fest, in die der Mercedes offenbar gefahren war.

Der 21-Jährige erklärte, er habe in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die Beamten machten vor Ort einen Atemalkoholtest, der positiv anschlug. Da sie vermuteten, dass der Mann auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, entnahm der diensthabende Arzt auf richterliche Anordnung eine Blutprobe. Der 21-Jährige serbischer Herkunft muss sich nun einem Strafverfahren auseinandersetzen.

