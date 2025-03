Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Bedrohung mit Softairwaffe

Duisburg (ots)

Am Freitagabend (28. Februar, 19 Uhr) alarmierte eine 70-Jährige die Polizei, weil ein Jugendlicher in einem Bus der Linie 910 einer Softairpistole bei sich hatte und sie sich bedroht fühlte. An der Haltestelle Duisburg-Meiderich verließ der 15-Jährige zusammen mit fünf weiteren Teenagern den Bus. Polizisten trafen die Gruppe auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße an. Bei der Kontrolle fanden die Beamten bei einem der Jugendlichen ein Magazin, das einer Softairwaffe zugeordnet werden konnte. In unmittelbarer Nähe entdeckten die Polizisten die mutmaßlich dazugehörige Waffe. Sie stellten alle Sachen sicher und kontaktierten einen Erziehungsberechtigen des 15-jährigen Beschuldigten. Er muss sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzten.

