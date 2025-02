Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Autos kollidieren frontal - eine Verletzte

Duisburg (ots)

Zwei Autos sind am Donnerstagnachmittag (27. Februar, 17 Uhr) auf der Lauerstraße frontal kollidiert. Nach bisherigem Kenntnisstand verlor ein 33-jähriger Peugeot-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Mercedes zusammen. Die 78-jährige Fahrerin kam mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte führten vor Ort einen freiwilligen Atemalkohol-Vortest und einen Drogen-Vortest bei dem 33-Jährigen durch. Beide Tests verliefen negativ. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte den rechten Fahrstreifen der Lauerstraße in Richtung Rheindeichstraße. Die Ermittlungen zu der Unfallursache wurden aufgenommen.

