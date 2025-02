Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Falscher Handwerker bestiehlt Ehepaar - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Trickbetrüger hat am Donnerstagnachmittag (27. Februar, 13:30 Uhr) ein Ehepaar in seiner Wohnung nahe des Meidericher Stadtparks bestohlen. Der Mann gab sich als Handwerker aus und behauptete, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Der 83-Jährige ließ den Unbekannten daraufhin in die Wohnung. Dieser bat den Senior, das Wasser im Badezimmer aufzudrehen und nutzte den unbeobachteten Moment, um die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen abzusuchen. Kurze Zeit später verließ er die Wohnung kommentarlos. Die 80-jährige Ehefrau bemerkte dann, dass Goldschmuck aus ihrer Schatulle fehlte.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen oder Zeugen, die den falschen Handwerker gesehen haben: Er wird auf 1,75 Meter und 35 bis 45 Jahre geschätzt. Der Mann hat eine gebräunte Haut, einen Dreitagebart, dunkle Haare und trug zum Tatzeitpunkt blaue Kleidung und eine dunkle Kappe. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell