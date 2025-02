Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Mutmaßlicher Drogendealer gefasst

Duisburg (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes wegen Körperverletzung am Montagabend (24. Februar, 21:30 Uhr) an der Bahnhofstraße ergaben sich Hinweise auf einen mutmaßlichen Drogendealer. Als die alarmierten Polizisten den 22-Jährigen kontrollierten, fanden sie bei ihm mehrere Druckverschlusstüten gefüllt mit Cannabis. Sie stellten das Betäubungsmittel, Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie das Handy des jungen Mannes sicher.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg durchsuchten Einsatzkräfte eine Wohnung, in der sich der Iraner aufhalten soll. Dort entdeckten sie unter anderem diverse Einkaufstüten mit Cannabis und Haschisch. Die Beamten nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Er wurde am Dienstag (25. Februar) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge einem Haftrichter vorgeführt. Der 22-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell