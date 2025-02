Polizei Duisburg

POL-DU: Folgemeldung: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Durchsuchungen von zehn Objekten im Stadtgebiet - 5 Festnahmen

Duisburg (ots)

In den frühen Stunden am Mittwoch (26. Februar 2025) vollstreckte die Duisburger Polizei Durchsuchungsbeschlüsse und durchsuchte hierzu zehn Wohnobjekte im Duisburger Norden. An dem Einsatz war neben der Duisburger Hundertschaft auch die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Polizei Köln beteiligt. Die Beamtinnen und Beamten fuhren sowohl in Zivil- als auch in Streifenwagen vor.

Grund der Durchsuchungen ist ein Vorfall vom 13. Dezember letzten Jahres, den die Staatsanwaltschaft Duisburg als versuchtes Tötungsdelikt wertete, woraufhin bei der Polizei Duisburg eine Mordkommission eingesetzt wurde. Im Fokus steht eine Gruppe mehrerer Jugendlicher im Alter zwischen 16 und 17 Jahren, die in einer Parkanlage einen 18-Jährigen gemeinschaftlich angriffen und nicht unerheblich verletzten.

Bei den Durchsuchungen wurden insbesondere fünf Haftbefehle vollstreckt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg bereits im Vorfeld erlassen wurden. Auch diverse Beweismittel wurden gesichert. Die festgenommenen Jugendlichen werden wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags dem Haftrichter vorgeführt.

