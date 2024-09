Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mögliche Körperverletzung - Geschädigter/Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am 09.09.2024, gegen 16:50 Uhr meldeten mehrere unbeteiligte Zeugen eine Auseinandersetzung auf dem Josef-Görres-Platz bei dem der Angreifer eventuell ein Messer mitgeführt hätte.

Die unmittelbar anschließend eintreffenden Streifenbesatzungen trafen dann auf den 21-jährigen Tatverdächtigen. Dieser versuchte zu flüchten und warf beim Erblicken der Kräfte einen messerähnlichen Gegenstand weg. Die Person wurde überwältigt und gefesselt. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Person und der Absuche im Umfeld des Geschehens konnte kein Messer oder ein ähnlicher Gegenstand aufgefunden werden.

Die anwesenden Zeugen gaben jedoch an, dass der Tatverdächtige einen unbekannten Mann vermutlich mit einem Messer attackiert hätte, allerdings konnte man nicht sagen, ob der Mann dabei verletzt wurde. Der unbekannte Geschädigte war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Durch die Zeugen wurde er als augenscheinlich Obdachloser beschrieben. Er hatte einen Hund und ein Fahrrad bei sich. Der Tatverdächtige äußerte sich nicht zur Tat und wurde nach Abschluss aller Maßnahmen wieder entlassen.

Die Polizei sucht nun nach Beteiligten und insbesondere nach möglichen Geschädigten dieser Auseinandersetzung. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in Koblenz, Moselring 10-12, 56068 Koblenz, Tel.Nr.: 0261/921-56-300 oder per Mail an pikoblenz1@polizei.rlp.de

