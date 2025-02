POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am vergangenen Samstag in ein Wohnhaus in Karlsruhe-Daxlanden ein. Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen gelangten die Einbrecher zwischen 19:40 Uhr und 23:30 Uhr über eine aufgehebelte Balkontür in das Innere der Wohnung in der Agathenstraße. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Diebe ...

