POL-KA: Waghäusel: Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer

Am Sonntag, den 02.02.2025 kam es gegen 13:40 Uhr auf der L555 in Waghäusel zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Motorrad- Fahrer. Der 39-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße vom Kreisverkehr Amand-Goegg-Allee kommend in südlicher Richtung. Kurz vor dem Kreisverkehr Höber-und-Mandelbaum-Straße wollte der Pkw-Fahrer nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Nach ersten Aussagen des Unfallverursachers übersah dieser den entgegenkommenden 29-jährigen Motorradfahrer aufgrund der tiefstehenden Sonne, so dass es zum Unfall kam. Der Motorradfahrer erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Die Landstraße musste über eine Stunde voll gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 EUR. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei Karlsruhe.

