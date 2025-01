Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 32-Jähriger leistet Widerstand - drei Polizeibeamte verletzt

Karlsruhe (ots)

Drei Polizeibeamte wurden am Donnerstagnachmittag bei der Ingewahrsamnahme eines offenbar randalierenden Mannes in einer Wohnung in Karlsruhe verletzt - ein Beamter wurde dienstunfähig.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge verständigten Zeugen gegen 15:15 Uhr die Polizei und teilten mit, dass ein 32-Jähriger in seiner Wohnung in der Reinhold-Frank-Straße randalieren und das Mobiliar zerschlagen würde. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten konnten diese den Aggressor schreiend in seiner Wohnung feststellen - unmittelbar zuvor hatte er einen Stuhl über die Balkonbrüstung im vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses geworfen. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Aufgrund des gezeigten Verhaltens wurde der 32-Jährige in Gewahrsam genommen und ihm Handschließen angelegt. Hiergegen wehrte er sich wohl massiv und versuchte unter anderem einem Polizeibeamten gegen den Kopf zu treten. Während des Transports im Streifenwagen und auch in der Arrestzelle widersetzte sich der Festgenommene den polizeilichen Maßnahmen, indem er sich sperrte, sich loszureißen versuchte und mehrfach nach dem Beamten trat und schlug.

Bei den Widerstandshandlungen wurden drei Polizeibeamte verletzt. Ein Beamter wurde am Kopf sowie am Bein verletzt und musste seinen Dienst abbrechen.

Anja Hamerski, Pressestelle

