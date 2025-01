POL-KA: (KA) Sulzfeld - Zeugen nach versuchtem Überfall auf Tankstelle gesucht

Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn am Dienstagnachmittag in Durlach entstand hoher Sachschaden. Derzeitigen Kenntnissen zufolge fuhr eine 49-jährige Ford-Fahrerin gegen 16:40 Uhr auf der Kelterstraße in Richtung Bienleintorstraße. An der Kreuzung zur Pfinztalstraße missachtete sie wohl die Vorfahrt einer Straßenbahn der Linie 1, die von Karlsruhe kommend in Richtung ...

