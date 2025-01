POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) - Drei bislang unbekannte Täter schlugen und fesselten am Montagabend einen 84-jährigen Mann, nachdem dieser die Tatverdächtigen wohl auf frischer Tat in seiner Wohnung in Grünwinkel ertappte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kehrte der Wohnungseigentümer gegen 21:00 Uhr in seine Wohnung in der ...

mehr