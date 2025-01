Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 84-Jähriger von Einbrechern überwältigt - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Drei bislang unbekannte Täter schlugen und fesselten am Montagabend einen 84-jährigen Mann, nachdem dieser die Tatverdächtigen wohl auf frischer Tat in seiner Wohnung in Grünwinkel ertappte.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge kehrte der Wohnungseigentümer gegen 21:00 Uhr in seine Wohnung in der Omerskopfstraße zurück und überraschte hierbei offenbar drei Einbrecher. Die drei unbekannten Männer schlugen dem 84-Jährigen wohl sogleich ins Gesicht und fesselten ihn an einen Sessel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die Männer den Geschädigten in der Folge zur Öffnung seines Tresors gezwungen und mehrere Tausend Euro Bargeld sowie eine hochwertige Armbanduhr entwendeten haben. Anschließend flüchteten die Täter über die Terrassentür in unbekannte Richtung. Der 84-Jährige konnte sich etwa zwei Stunden später von seinen Fesseln befreien und an einen Nachbarn wenden, welcher die Polizei alarmierte.

Einer der Täter wird als mollig und etwa 1,70m groß beschrieben. Er soll einen Mundschutz, eine blaue Jacke und eine Schildmütze getragen haben. Täter zwei und drei werden als etwa 1,85m groß und schlank beschrieben. Sie sollen dunkel gekleidet und mit einer Woll- und Schildmütze bekleidet gewesen sein.

Der 84-Jährige erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Die Höhe des Diebesgutes beläuft sich nach aktuellen Erkenntnissen auf rund 25.000 Euro. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den bislang unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich unter 0721 666-5555 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell