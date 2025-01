Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Karlsbad (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungstand brachen bislang unbekannte Täter am Montag, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 19:15 Uhr, über eine Einliegerwohnung in ein Wohnhaus in der Straße "In den Schneidergärten" in Langensteinbach ein.

Die unbekannten Täter schoben den Rollladen eines Fensters zur Einliegerwohnung hoch und öffneten anschließend das Fenster mit brachialer Gewalt. Im Inneren der Einliegerwohnung brachen die Eindringlinge die Zugangstür zum Wohnhaus auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Auf ihrem Beutezug nahmen die Diebe unter anderem diverse Schmuckstücke an sich.

Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0721 666-5555 mit der Kriminalpolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

