POL-KA: (KA) Rheinstetten - 26-Jähriger nach versuchtem Raubdelikt in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 26-Jähriger steht im dringenden Verdacht, am Samstagnachmittag bei einem offensichtlich vorgetäuschten Ankaufsgeschäft Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro von einem 67 Jahre alten Mann entwendet zu haben. Beim Versuch, den Täter an der Flucht zu hindern, wurde der Geschädigte leicht verletzt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge habe der 67-jährige Geschädigte Goldschmuck über ein Online-Portal zum Verkauf angeboten und sich mit dem angeblichen Interessenten am Samstag gegen 15:30 Uhr in seiner Wohnung in der Straße Pfeiferäcker in Mörsch getroffen. In einem unbeobachteten Moment habe der Tatverdächtige den Goldschmuck entwendet und sei zu einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug Mercedes gerannt. Der Geschädigte habe die Verfolgung aufgenommen. Beim Versuch, den Räuber auf der Straße an der weiteren Flucht zu hindern, sei der 67-Jährige bei der nun folgenden körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Unter anderem habe der Täter den älteren Mann mit der Autotür eingeklemmt. Im weiteren Verlauf habe der 26-Jährige den zuvor entwendeten Schmuck auf die Straße geworfen und sei mit dem Mercedes davongefahren. Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung wurde das mutmaßliche Fluchtfahrzeug kurze Zeit später auf der Autobahn 8 bei Pforzheim festgestellt. Einer Streife des Verkehrsdienstes beim Polizeipräsidium Pforzheim gelang es, den flüchtigen Pkw in Höhe der Ausfahrt Pforzheim-Süd anzuhalten und den 26-jährigen mutmaßlichen Täter festzunehmen.

Der Beschuldigte wurde am Sonntag dem Ermittlungsrichter beim zuständigen Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ.

Janina Metz, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Eisenlohr, Polizeipräsidium Karlsruhe

