Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach zwei Wohnungseinbrüchen

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigen Feststellungen öffneten unbekannte Täter am Samstag, zwischen 10:50 Uhr und 21:10 Uhr, eine Wohnungstür in der Karlsruher Südstadt mit brachialer Gewalt. In der Folge durchsuchten die Einbrecher die in der Luisenstraße gelegene Wohnung nach Wertgegenständen und entwendeten Silbermünzen sowie Schmuck.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Samstag, zwischen 17:00 Uhr und 18:10 Uhr, in der Durlacher Kastellstraße. Hier hebelten Unbekannte eine Dachterrassentür auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere eines Einfamilienhauses. Die Diebe durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und nahmen auf ihrem Beutezug eine hochwertige Uhrsammlung an sich. Vermutlich im Zusammenhang mit diesem Einbruch konnte in der Straße "Am Friedhof" gegen 18:10 Uhr beobachtet werden, wie zwei männliche Täter offenbar in einen weißen Pkw mit dunklem Dach gestiegen und geflüchtet sind.

Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist in beiden Fällen derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell