POL-KA: (KA) Bretten - Polizeibeamtin bei tätlichem Angriff in Bretten verletzt

Bad Schönborn (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag zwischen 13:15 Uhr und 18:30 Uhr offenbar gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung im Paul-Hindemith-Ring. Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Innere des Wohnhauses und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei nahmen die Diebe Schmuck an sich und ...

mehr