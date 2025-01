POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Polizei sucht Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Karlsruhe (ots) - Nach bisherigen Feststellungen öffneten unbekannte Täter am Samstag, zwischen 10:50 Uhr und 21:10 Uhr, eine Wohnungstür in der Karlsruher Südstadt mit brachialer Gewalt. In der Folge durchsuchten die Einbrecher die in der Luisenstraße gelegene Wohnung nach Wertgegenständen und entwendeten Silbermünzen sowie Schmuck. Ein weiterer Einbruch ...

