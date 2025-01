Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Zweifamilienhaus

Ettlingen (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten bislang unbekannte Täter am Montag, in der Zeit zwischen 16:50 Uhr und 20:15 Uhr, durch gewaltsames Öffnen einer Terrassentür in ein Zweifamilienhaus in der Jahnstraße in Schöllbronn. Die Einbrecher durchsuchten beide Wohnungen nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld sowie Goldschmuck.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu wenden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell