POL-FR: Teningen: Pkw kollidiert mit Verkehrszeichen - Fahrer alkoholisiert

Freiburg (ots) - Am Samstagnachmittag, 24.08.2024, um 17:11 Uhr, kam es in Riegel, an der Kreuzung Romanshöfe und Stephanstal, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Nach Sachlage befuhr die 33-jährige Pkw-Lenkerin die Straße Romanshöfe von der L113 kommend. An der Kreuzung zur Straße Stephanstal missachtete sie die Vorfahrt der von rechts kommenden 53-jährigen ...

