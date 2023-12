Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Stavern - Schuppen in Brand geraten

Stavern (ots)

Am Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Holtberg in Stavern alarmiert. Gegen 20.10 Uhr geriet eine Mülltonne in einem Schuppen in Brand. Zuvor hatte ein Anwohner Asche darin entsorgt. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf den gesamten Schuppen über. Verletzt wurde niemand. Am angrenzenden Wohnhaus entstand ebenfalls ein Sachschaden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 26 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 2500 geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell