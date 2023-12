FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Gevelsberg

Gevelsberg (ots) - Am Samstag wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet gerufen, um Gefahrenquellen zu beseitigen und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Der erste Einsatz ereignete sich am Samstagmorgen in der Silscheder Straße, als ein großer Ast aus einem Baum brach und auf zwei Stromleitungen stürzte. Eine herabgerissene Stromleitung riss zudem eine Laterne mit sich. Die ...

