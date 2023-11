Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Gevelsberg

Gevelsberg (ots)

Am Samstag wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet gerufen, um Gefahrenquellen zu beseitigen und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Der erste Einsatz ereignete sich am Samstagmorgen in der Silscheder Straße, als ein großer Ast aus einem Baum brach und auf zwei Stromleitungen stürzte. Eine herabgerissene Stromleitung riss zudem eine Laterne mit sich. Die Feuerwehr sperrte die Einsatzstelle ab und übergab sie anschließend den Technischen Betrieben Gevelsberg sowie dem Energieversorger AVU. Das HLF der Hauptwache war hierbei eine halbe Stunde im Einsatz. Kurze Zeit später wurde die Feuerwehr erneut in die Silscheder Straße gerufen, wo ein weiterer Ast in die Fahrbahn ragte. Die Einsatzkräfte beseitigten den Ast zügig, und auch dieser Einsatz konnte nach einer halben Stunde erfolgreich abgeschlossen werden. Um 13:20 Uhr ging es für die Feuerwehr Gevelsberg weiter auf die Autobahn BAB1, wo sich eine größere Ölspur von kurz hinter der Autobahnauffahrt Gevelsberg über den Rastplatz Bruchmühle bis zum Autobahnkreuz Nord erstreckte. Die Hauptamtliche Wache, der Löschzug 3 und der Einsatzführungsdienst waren hier rund 2 1/2 Stunden im Einsatz. Währenddessen besetzte der Löschzug 1 die Hauptwache für mögliche weitere Einsätze im Stadtgebiet. Insgesamt wurden 60 Säcke Bindemittel verwendet, um die Ölspur zu beseitigen und die Verkehrswege wieder sicher zu machen. Die Feuerwehr Gevelsberg dankt allen Einsatzkräften für ihren schnellen und professionellen Einsatz sowie den Bürgern für ihre Geduld und ihr Verständnis während der temporären Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell