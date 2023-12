Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Keine Zeit zum Frieren am Dienstag

Aufgrund mehrerer Einsätze blieb den Kräften der hauptamtlichen Wache am Dienstag keine Zeit um sich über das nass-kalte Wetter Gedanken zu machen. Insgesamt sieben Mal wurde ausgerückt um im Stadtgebiet zu helfen. So mussten Türen geöffnet werden um dem Rettungsdienst Zugang zu hilflosen Personen zu schaffen, Ölspuren abgestreut werden, um ein zusätzliches Rutschen auf den Straßen und ein Einlaufen der Betriebsstoffe in die Kanalisation zu verhindern und auch darüber hinaus wurde Bürgern in schwierigen Situationen geholfen. Einem Papa wurde der Zugang zu seinem Sohn ermöglicht, der sich samt Schlüssel in Papas PKW eingesperrt hatte. Der Sohn war wohlauf und hatte ein spannendes Erlebnis. In der Nacht zu Mittwoch wurde die Hauptwache noch zu einem PKW-Brand in der Geerstr. gerufen. Der am Straßenrand abgestellte Wagen brannte in voller Ausdehnung. Ein weiterer PKW wurde durch die starke Hitzentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt, sodass der Einsatz nach einer knappen Stunde beendet werden konnte.

