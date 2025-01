Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Brand eines Wohnwagens - Polizei sucht Zeugen

Eggenstein-Leopoldshafen (ots)

Nach dem Brand eines leerstehenden Wohnwagens am Montagabend in der Nähe eines Obst- und Gemüsehandels in Eggenstein sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Ein Zeuge bemerkte gegen 20 Uhr einen brennenden Wohnwagen an der Landstraße in Eggenstein und verständigte die Feuerwehr. Bei deren Eintreffen stand der abgestellte Wohnwagen bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen auf einen umstehenden Baum über, eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Im Rahmen der Löscharbeiten wurde die naheliegende Landstraße für etwa eine Stunde in beiden Richtungen voll gesperrt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 20.000 Euro. Verletzt wurde zum derzeitigem Stand niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber, die in Zusammenhang mit dem Brand verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0721 666-5555 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Inka Hamminger, Pressestelle

