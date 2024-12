Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Flucht vor der Polizei endet an Garagentor

Werdohl/ Plettenberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, kurz vor 1 Uhr, missachtete der Führer eines Fahrzeugs mit österreichischen Kennzeichen auf der Plettenberger Straße die Anhaltezeichen einer Streifenwagenbesatzung und flüchtete weiter über die B 236 in Richtung Plettenberg. Polizeibeamte legten einen Stop-Stick auf der Straße aus. Den überfuhr der Wagen und setzte seine Flucht fort. Im Bereich des Plettenberger Bahnhofs verunglückte der Pkw mit platten Reifen und blieb vor einer Garage stehen. Eine Zeugin sah, wie eine männliche und eine weibliche Person das Fahrzeug verließen. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeibeamte einen 27-jährigen Mann und eine 18-jährige Frau - beide slowenischer Nationalität - vorläufig festnehmen. Der Mann stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Beide waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an. (lk)

