POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Tatverdächtigen

Hemer (ots) - Am Sonntagabend wurde in ein Einfamilienhaus an der Urbecker Straße eingebrochen. Unbekannte kletterten durch ein Fenster in die Wohnung und durchwühlten sämtliche Räume. Ob sie tatsächlich Beute gemacht haben, konnte bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei nicht festgestellt werden. Die Polizei bittet um Hinweise 9199-0. Am Samstag zwischen 12.30 und 12.45 Uhr wurde einer 83-jährige Mendenerin in einem Discounter an der Heinrich-Böll-Straße die ...

mehr