Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger ergaunern Konto-Zugang

Plettenberg (ots)

Um vermeintlich seine "TAN" zu aktualisieren, folgte ein 21-jähriger Plettenberger am Freitag einem Link in einer SMS. Er dachte, die SMS sei von seiner Sparkasse. Auf der Seite, die erschien, gab er seine Daten ein und bekam darauf gegen Mittag einen Rückruf. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter der Sparkasse aus. Der Unbekannte forderte den 21-Jährigen auf, Echtzeit-Überweisungen freizugeben. Im nächsten Schritt kündigte der Betrüger an, dass der Plettenberger am nächsten Tag einen Bestätigungslink per SMS bekomme und bis dahin nicht in sein Online-Banking gehen dürfe. Nach dem Gespräch überkamen den jungen Mann Zweifel und er wendete sich an seine Ansprechpartnerin bei der Sparkasse. Die sperrte sofort seine Konten. Der 21-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

