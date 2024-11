Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Verkehrsunfall Willy-Brandt-Ring

Leverkusen (ots)

Um 11:55 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen über einen Verkehrsunfall auf dem Willy-Brandt-Ring im Kreuzungsbereich Moosweg informiert. Nach der ersten Meldung kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bagger und der dortigen Eisenbahnbrücke. Daraufhin wurden umgehend Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Führungsdienst entsandt. Vor Ort stellte sich die Lage so dar, dass ein auf einem Tieflader verladener Bagger bei der Brückendurchfahrt an der Brücke hängen geblieben ist und aufgrund des Aufpralls vom Auflieger stürzte. Der umgestürzte Bagger lag beim Eintreffen der Feuerwehr auf der Seite und verlor größere Mengen Hydraulikflüssigkeit. Durch die eintreffenden Kräfte wurde der Brandschutz sichergestellt und die auslaufenden Betriebsstoffe aufgefangen. Der Willy-Brand-Ring ist aufgrund der Einsatzstelle in Fahrtrichtung Schlebusch gesperrt. Der Bahnverkehr über die betroffene Brücke wurde eingestellt. Um die Beschädigung der Brücke einschätzen zu können, wurde ein Bauchsachverständiger über das THW angefordert. Für die Reinigung der Fahrbahn wurden Kräfte der technischen Betriebe Leverkusen hinzugezogen.

Wie lange die Sperrung der Gleise und des Willy Brand Rings aufrecht erhalten bleibt kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vorausgesagt werden.

Die Feuerwehr war mit 4 Einsatzfahrzeugen und 15 Mitarbeitenden im Einsatz.

gez.:

Brandamtsrat Schmitz

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell