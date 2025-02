Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Stutensee - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Karlsruhe (ots)

Tödlich für einen der Beteiligten endete am heutigen Samstag ein Verkehrsunfall, der sich gegen 03.30 Uhr auf der Landestraße 560 zwischen Blankenloch und Schloss Stutensee ereignete. Nach den bisherigen Erkenntnissen war einer der beiden Beteiligten von Blankenloch kommend in Richtung Friedrichstal unterwegs, verlor in einer leichten Rechtskurve aus unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Hierbei touchierte er einen entgegenkommenden Pkw. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam im angrenzenden Wiesenbereich wieder auf den Rädern zum Stehen. Trotz schnell eintreffender Rettungskräfte verstarb der 48-jährige Unfallbeteiligte noch am Unfallort. Der zweite beteiligte Fahrzeugführer im Alter von 51 Jahren wurde beim Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die L560 war im Bereich der Unfallstelle während der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt, die Sperrung konnte gegen 07.00 Uhr aufgehoben werden. Eine Umleitung erfolgte örtlich und wurde durch die Polizei geregelt.

Im Einsatz waren neben Rettungsdienst und Notarzt Kräfte der Feuerwehr Stutensee sowie diverse Polizeistreifen.

Alex Renner / Führungs- und Lagezentrum

